316 Neuinfektionen – 34 Intensivpatienten – 2 Todesopfer

2475 PCR-Abstriche wurden auf das Coronavirus untersucht, dabei wurden 214 Neuinfektionen festgestellt. Zudem wurden bei 842 Antigen-Schnelltests 102 Personen positiv getestet.233 Covid-Patienten sind stationär in den Krankenhäusern aufgenommen, das sind 10 mehr als gestern. Weitere 34 Patienten benötigen intensivmedizinische Betreuung (am Vortag waren es 32). In Privatkliniken befinden sich 157 Patienten.2 mit dem Virus infizierte Personen starben in den vergangenen 24 Stunden.Bisher (Stand 01. Februar) wurden insgesamt 427.540 Abstriche untersucht, die von 181.357 Personen stammen.PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (31. Jänner): 2.475Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 214Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 36.257Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 427.540Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 181.357 (+1.144)Antigentests:Durchgeführte Antigentests gestern: 842Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 102Weitere Daten:Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 233In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten: 157In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 16 (16 in Gossensaß, 0 in Sarns)Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 34Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 875 (+2)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 13.458Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 85.713Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 99.189Geheilte Personen: mit PCR Test 23.846 (+140); zusätzlich 1.600 (+1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 9.057 (+0).Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 1437, davon 1064 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 41, davon 29 geheilt. (Stand: 02.01.2021)

stol/sabes