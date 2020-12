316 Neuinfektionen zu Weihnachten

Ein Überblick:Untersuchte Abstriche am 24. Dezember: 2024Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 182Durchgeführte Antigentests: 3777Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 134Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 147In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten: 136In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 30 (26 in Gossensaß, 4 in Sarns)Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 19Anzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 7 (711 Tote seit Ausbruch der Pandemie)Aktuelle Anzahl der Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 6525

