<BR \/>Ein Notarzt konnte an Ort und Stelle, in dem Bergschrund, nur mehr den Tod der 32-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei am Montag. Der 32-Jährige hatte es indes geschafft, aus der Gletscherspalte zu klettern und eine unbeteiligte Seilschaft durch lautes Rufen auf sich aufmerksam zu machen. Diese Seilschaft setzte sofort die Rettungskette in Gang. Ein Rettungshubschrauber barg den Mann und flog ihn zur Erstversorgung zum Taschachhaus. Danach wurde der Mann in das Krankenhaus Zams gebracht.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft ordnete unterdessen die Obduktion der verstorbenen Tschechin an. Nach Abschluss der Ermittlungen werde der Anklagebehörde ein Bericht vorgelegt, kündigte die Exekutive an.<h3>\r\nTragischer Unfall<\/h3>Die beiden Alpinisten waren gegen 11.35 Uhr vom Nordgipfel der Wildspitze über den Nordwestgrat als Zweierseilschaft ins Tal abgestiegen. Auf einer Seehöhe von rund 3.712 Metern wollte die 32-Jährige aufgrund der steigenden Temperaturen Kleidung ablegen.<BR \/><BR \/> Nachdem die Tschechen einen geeigneten Standplatz gefunden hatten, zog der 32-Jährige die Steigeisen an seinem Bergschuh nach, während die Frau Kleidungsstücke auszog. Dann kam es zu dem folgenschweren Ausrutschen und dem Absturz in die Gletscherspalte.