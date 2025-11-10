Der Deutsche wollte am Sonntag, nachdem er am Prinz-Luitpold-Haus im Winterraum übernachtet hatte, weiter in Richtung Giebelhaus gehen.<h3>\r\nBruder konnte Bergsteiger nicht mehr erreichen<\/h3> Am Nachmittag konnte ihn sein Bruder aber nicht mehr erreichen, daraufhin setzte dieser den Notruf ab. Bei einer Suchaktion wurde die Leiche schließlich heute entdeckt.<BR \/><BR \/>Der Mann dürfte ausgerutscht und über steiles, felsdurchsetztes Gelände rund 100 Meter abgestürzt sein. Der leblose Körper des 32-Jährigen wurde unter der Lärchwand aufgefunden, berichtete die Polizei.