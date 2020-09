Raub und Drogenbesitz: 32-Jähriger in Bozen verhaftet

Dumm gelaufen: Weil er in eine heftige Auseinandersetzung hinter dem Bozner Stadttheater verwickelt war, wurde ein Mann aus Nigeria von der Staatspolizei am Donnerstag kontrolliert. Schnell stellte sich heraus: Der Mann sollte eigentlich schon hinter Gittern sitzen – was dann auch passierte.