32-Jähriger Koch im Gadertal verhaftet

Vor 9 Jahren waren der damals 23-Jährige Koch und ein weiterer Mann in Portoferraio, nahe einer Diskothek, von den Carabinieri durchsucht worden. Die beiden Männer wurden dabei mit knapp 200 Gramm Marihuana und einer Dosis Kokain ertappt. Dafür sind sie von den Carabinieri festgenommen und in Untersuchungshaft gestellt worden – Nach einigen Tagen kamen sie auf Bewährung frei.Inzwischen hat die Justiz die Freilassung auf Bewährung aufgehoben, da sich herausgestellt hat, dass der junge Koch aus Salerno auch für andere Delikte verantwortlich ist.Das Gericht hatte den Haftbefehl mit der Freiheitsstrafe von 5 Monaten und 27 Tagen an die Carabinieri von Sapri, in der Provinz Salerno weitergeleitet. Dort ermittelten die Carabinieri den Standort des Kochs und fanden heraus, dass er wie gewohnt die Wintersaison im Gadertal verbrachte. Er arbeitete bereits zuvor in einigen Restaurants. Der Fall wurde daraufhin den Carabinieri von Abtei übergeben.Diese vermuteten bereits, wo der Koch arbeitete, da sie ihn schon im Jahre 2019 auf der Straße kontrolliert hatten. Die Carabinieri begaben sich daraufhin ins Hotel, wo sie mit den Gesuchten rechneten, verhafteten ihn und brachten ihn ins Bozner Gefängnis.

