630 Neuinfektionen in Südtirol – Wocheninzidenz steigt auf über 600

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 381 PCR-Tests untersucht und dabei 32 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 598 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz ist erstmals wieder über die Marke von 600 geklettert (606). Auch die Krankenhausbelastung steigt wieder an.