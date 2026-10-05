Der Absturz der Maschine vom Typ ATR-42 ereignete sich nach Angaben der Luftwaffe am Morgen in der Region Igbokoda im südwestlichen Bundesstaat Ondo.<BR \/><BR \/>Das Flugzeug habe sich auf einem Routineflug zwischen Benin-Stadt und Lagos befunden, als sich der Unfall ereignete, teilte die Luftwaffe weiter mit. Nach Angaben des Luftfahrtministers Festus Keyamo stürzte die Maschine in der Nähe des Marinestützpunkts von Igbokoda ab.<BR \/><BR \/>In Onlinediensten kursierende Videos zeigten eine Menschenmenge, die sich an einem Flussufer versammelt hat und zusieht, wie Rettungskräfte mit Booten nach Opfern suchen. Zu sehen waren außerdem Trümmerteile in einem Sumpfgebiet.