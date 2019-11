32 Verletzte auf der A1 in Deutschland

Die Menschen seien alle leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher gegen Mittag. Zunächst war von mehreren Schwerverletzten ausgegangen worden, dies bestätigte sich jedoch nicht.





Der Bus aus Polen war in der Früh aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Schutzplanke kollidiert und in einem Graben auf die Seite gekippt.Insgesamt waren 48 Menschen an Bord des Reisebusses. Angaben zu Start und Ziel der Reise konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.

deb