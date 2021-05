3224 Corona-Neuinfektionen und 166 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 252.646 Tests durchgeführt. Die Positivitätsrate liegt damit am Dienstag bei 1,2 Prozent. Am Vortag hatte diese noch bei 2,3 Prozent gelegen.Derzeit gelten in Italien 268.145 Personen als aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das sind über 8000 Infizierte weniger als noch am gestrigen Montag. 1323 Covid-Patienten befinden sich auf den Intensivstationen, dies sind 59 weniger als noch tags zuvor.

