32.568 Personen- und 30.686 Fahrzeugkontrollen: Straßenpolizei zieht Bilanz

In 3401 Fällen wurde ein Verstoß gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen festgestellt. Außerdem wurden 855 Führerscheine und 284 Zulassungsscheine für Fahrzeuge eingezogen sowie 30.081 Führerscheinpunkte abgezogen.In 381 Fällen wurde ein Fahrzeug unter Verwahrung gestellt, zudem gab es 76 Sequestrierungen.77 Fahrer erhielten eine Strafe wegen Trunkenheit am Steuer, 4 wurden wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen aus dem Verehr gezogen und angezeigt.Zudem verzeichnete die Staatspolizei 323 Unfälle. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren es noch 307, allerdings sind die Zahlen aufgrund des anhaltenden Lockdowns im ersten Pandemiejahr wenig repräsentativ.In ihrer Funktion als Justizpolizei haben die Ordnungshüter 6 Personen festgenommen sowie weitere 136 auf freiem Fuß angezeigt. Des Weiteren erwähnenswert ist die rege Tätigkeit im Bereich der Prävention, vor allem durch die Verkehrserziehung in den Schulen.

ansa/stol