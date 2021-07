33 Corona-Infektionen nach Sommercamp im Ahrntal

Nach ihrer Rückkehr bemerkten die Betroffenen Symptome einer Corona-Infektion, die der Delta-Variante zugeordnet wird. „Niemand von der Gruppe musste in stationäre Behandlung“, erklärte Luigi Vezzosi, Direktor des Präventionsdienstes für Infektionskrankheiten des Sanitätsbetriebes Val Padana.„Alle Teilnehmer sind nun isoliert: Auch das Mädchen, das nach dem Sommercamp in die Emilia-Romagna weitergefahren ist, um dort die Ferien fortzusetzen, konnte ausfindig gemacht werden“, so Vezzosi.

ansa