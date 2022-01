33-jähriger Ahrntaler bei Sturz von Eiswasserfall verletzt

Der 33-jährige Ahrntaler wollte am Samstag zusammen mit einem weiteren Eiskletterer in den Serrai di Sottoguda (Belluno) im Marmolata-Gebiet einen Eiswasserfall hoch klettern, als er plötzlich stürzte und etwa 10 Meter vom Wasserfall flog. Dabei brach er sich vermutlich ein Bein.Der andere Eiskletterer konnte ihn bald erreichen und vorsichtig abseilen. Der Bergrettungsdienst des Pettorina-Tals wurde alarmiert. Der Eiskletterer wurde schließlich von 2 Teams erreicht, von denen eines von der Spitze des Wasserfalls und eines zu Fuß vom unteren Eingang des Tals aus startete.Der Verletzte wurde nach einer ersten Stabilisierung des gebrochenen Beines mit einer Wärmedecke versorgt, bis der Notarzthubschrauber aus Pieve di Cadore eintraf, der einen Bergretter mit einer 65 Meter langen Winde in der tiefen Schlucht landete.Der 33-jährige Ahrntaler wurde ebenfalls mittels Seilwinde geborgen und in das Krankenhaus von Belluno gebracht.

ansa/jot