33-jähriger Südtiroler in Kufstein von Zug erfasst – Wohlauf

Kurz nach 20 Uhr am Mittwochabend fuhr ein Güterzug gerade in den Bahnhof von Kufstein/Zell ein, als der 23-jährige Lokführer aus Deutschland im Einfahrtsbereich des Bahnhofs plötzlich eine dunkel gekleidete Person auf den Bahngleisen bemerkte.Unverzüglich leitete der junge Lokführer eine Notbremsung ein.Die Person, ein 33-jähriger Südtiroler, wurde in der Folge mit etwa 40 Stundenkilometern von der Zuggarnitur angefahren.Der Reisende hatte großes Glück: Er wurde mit einer Rissquetschwunde am rechten Arm und einer Gehirnerschütterung ins Bezirkskrankenhaus von Kufstein eingeliefert.Der 33-Jährige gab später an, er sei mit dem Zug um 16 Uhr von Buchs in der Schweiz nach Innsbruck gefahren und hätte dort auf dem Weg nach Bozen umsteigen müssen.Ab diesem Zeitpunkt könne er sich jedoch an nichts mehr erinnern und sei plötzlich mit Schmerzen im rechten Arm in einem Rettungswagen wieder zu sich gekommen.Der Reisende gab zudem an, auf der Zugfahrt ein oder 2 Bier getrunken zu haben, ein Alkoholtest verlief positiv.Während des Rettungseinsatzes war die Bahnstrecke zwischen Kufstein und Kiefersfelden für etwa eine Stunde gesperrt.

liz