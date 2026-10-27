Der 33-jährige Riccardo Stincone aus dem Friaul verunglückte am Samstagnachmittag (25. Oktober) am Bahnhof Verona Porta Nuova. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus Borgo Trento in Verona starb.<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit seiner Freundin wollte er an jenem Nachmittag den Zug um 16.43 Uhr nach Mailand nehmen. Die beiden waren zuvor mit einem Frecciarossa-Hochgeschwindigkeitszug aus Venedig angekommen. Das Wochenende hatten sie auf einem Musikfestival in Rivolta verbracht, ehe sie nach dem Mittagessen die Heimreise antraten. Doch als sie Gleis 3 erreichten, hatte sich der Zug nach Mailand bereits in Bewegung gesetzt.<h3>\r\nEr klopfte gegen die Fenster des Zuges<\/h3>Stincone begann daraufhin, dem abfahrenden Zug hinterherzulaufen, um noch einzusteigen. Dabei schlug er gegen die Fenster der Waggons, offenbar in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des Lokführers auf sich zu ziehen.<BR \/><BR \/>Doch plötzlich rutschte er aus, stürzte vom Bahnsteig und geriet unter die Räder des Zuges. Seine Freundin musste das schreckliche Unglück mitansehen. Trotz der anschließenden medizinischen Versorgung konnten die Ärzte sein Leben nicht mehr retten.<BR \/><BR \/>Die Trauer um den jungen Mann ist groß. Riccardo Stincone war in der Comic-Szene unter dem Künstlernamen XDinky bekannt und arbeitete für ein Unternehmen, das Videospiele entwickelt.