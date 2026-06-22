Wort-Gottes-Feiern gehören seit vielen Jahren zum liturgischen Leben der Diözese Bozen-Brixen. Neben Priestern und Diakonen übernehmen Frauen und Männer mit bischöflicher Beauftragung die Leitung dieser Feiern in Pfarrgemeinden, Krankenhäusern und Seniorenwohnheimen. Mehr als 600 Personen haben in den vergangenen 25 Jahren die entsprechende Ausbildung absolviert, rund zwei Drittel davon Frauen. Über 300 Beauftragte leiten derzeit regelmäßig Wort-Gottes-Feiern in der Diözese.<h3>\r\nAusbildung mit Theorie und Praxis<\/h3>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der nun abgeschlossenen Ausbildung stammen aus dem gesamten Diözesangebiet vom oberen Vinschgau bis ins Pustertal. Seit Herbst 2025 trafen sie sich zu insgesamt 16 Kurstagen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen. Neben theologischen und liturgischen Grundlagen standen praktische Übungen im Mittelpunkt. Zudem gestalteten die Kursteilnehmenden während der Ausbildung drei Wort-Gottes-Feiern in ihren Heimatpfarreien. Verantwortlich für den Kurs waren Professor Pater Ewald Volgger und der diözesane Referent für Bibelpastoral, Stefan Huber. Lehrende der Hochschule sowie externe Referentinnen und Referenten begleiteten die Ausbildung.<h3>\r\nAbschluss des Kursjahres<\/h3>Der Abschluss der Wort-Gottes-Feier-Ausbildung erfolgte im Rahmen einer Vesper mit Bischof Ivo Muser. Gleichzeitig endete auch das Ausbildungsjahr der Brixner Theologischen Kurse. Insgesamt nahmen 60 Personen aus dem Grundkurs, den Aufbaukursen und der Ausbildung zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern an den abschließenden Veranstaltungen teil.