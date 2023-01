34-jährige Anwältin für Frauenrecht von ihrem Ex-Freund getötet

Aus dem Restaurant geworfen

Bereits der 2. Femizid in diesem Jahr

Sie trafen sich in einem Restaurant in Rom zu einem Abendessen. Dabei soll die Situation eskaliert sein. Es kam zu einem lautstarkem Streit, wie Augenzeugen berichten.Um den Aggressionen ihres 61-jährigen Ex-Partners zu entgehen, habe sich die 34-Jährige in der Toilette des Restaurants eingesperrt.Ihr Ex-Freund ließ aber nicht locker und schlug immer wieder mit Fäusten gegen die Toilettentür. Da sie die Gäste störten, wurden die beiden aufgefordert, das Restaurant zu verlassen.Auf der Straße versuchte Martina Scialdone laut Augenzeugen wegzulaufen, wurde aber von ihrem Ex-Freund eingeholt. Danach hat er ihr mit einer Pistole in die Brust geschossen. Die 34-Jährige war auf der Stelle tot.Der 61-jährige Ex-Freund floh, wurde aber kurze Zeit später von der Zeit festgenommen.Es ist der zweite Frauenmord in Italien in diesem Jahr. Bereits am 4. Jänner wurde Giulia Donato in der Nähe von Genua ermordet.