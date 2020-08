347 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages

136 Genesungen wurden vermeldet. 116 Personen befanden sich hingegen in Spitalsbehandlung, womit die Gesamtzahl um 4 gesunken ist, 21 dieser Patienten wurden auf einer Intensivstation behandelt. 729 Menschen sind bisher an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben, womit keine neuen Todesfälle dazugekommen sind. Bisher gab es in Österreich 24.431 positive Testergebnisse auf SARS-CoV-2.Die Neuinfektionen der vergangenen 24 Stunden nach Bundesländern: Burgenland (5), Kärnten (6), Niederösterreich (21), Oberösterreich (67), Salzburg (20), Steiermark (11), Tirol (20), Vorarlberg (10), Wien (187).

apa