Ein in Brixen wohnhafter Mann wurde im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle überprüft. Dabei stellten die Carabinieri fest, dass gegen den 35-Jährigen ein landesweiter Haftbefehl der Justizbehörde in Genua vorlag.<BR \/><BR \/>Der Gesuchte war im Dezember 2024 in Sestri Levante (Provinz Genua) an einem Einbruch beteiligt, bei dem Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 5.000 Euro aus der Wohnung einer 90-jährigen Frau entwendet wurden. Dank des raschen Eingreifens der Polizei konnte die gesamte Beute damals sichergestellt und der Seniorin zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Nach seiner Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, zehn Monaten und fünf Tagen entzog sich der Mann jedoch der Justiz. Er verließ die Region Ligurien und tauchte in Südtirol unter, wo er sich offenbar längere Zeit unbehelligt aufhielt. Erst die Kontrolle der Carabinieri führte dazu, dass der Straftäter ausgeforscht werden konnte.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der behördlichen Formalitäten wurde der 35-Jährige ins Bozner Gefängnis überstellt, wo er nun seine Haftstrafe verbüßt.