Im fernen Jahr 1991, als man in Südtirol daranging, das Chronikwesen im ganzen Land aufzubauen, war Heinrich Hofer – damals noch Direktor der Mittelschule St. Leonhard – von Anfang an mit dabei. Seither – und schon vorher – hat er alles gesammelt und zusammengetragen, was mit dem Passeiertal zu tun hat, in Zeitungen und Büchern, er hat chronologisch angelegte Sammelmappen erstellt, Partezettel, Fotos sowie alle Ausgaben des „Passeirer Blattl“ und des „s„ Psairer Heftl“ archiviert und viele Jahre lang als freier Mitarbeiter Beiträge über das Passeiertal für die Tageszeitung „Dolomiten“ und für die Zeitschrift „Der Schlern“ geschrieben. <BR \/><BR \/>Als Bezirkschronist war er auch zuständig für die Betreuung der Ortschronisten im Tal. Was hat ihm gefallen an der Chronikarbeit? Das Interesse an allem Geschichtlichen sei ihm schon in die Wiege gelegt worden, sagt er, das war in seiner Familie immer wichtig. „Da war ich schon irgendwie vorbelastet“, erzählt er schmunzelnd. <BR \/><BR \/>Bei der Bezirksversammlung am Freitag, zu der sich Chronistinnen und Chronisten aus den Passeirer Örtlichkeiten eingefunden hatten, legte Heinrich Hofer nun sein Amt als Bezirkschronist nieder. Das Sammeln an sich werde er doch nicht ganz lassen können, sagt er augenzwinkernd. Für die jahrzehntelange Arbeit wurde ihm ausgiebig gedankt. Auch für seine Nachfolge hat Heinrich Hofer gesorgt: In seine Stapfen tritt sein Enkel Daniel (20), Obmann des örtlichen Vereins für Kultur und Heimatpflege. Daniel Hofer will so intensiv weitermachen, wie sein Großvater aufgehört hat. Besonders wichtig ist ihm die Zusammenarbeit der Chronistinnen und Chronisten im Tal. <BR \/><BR \/>Die Bezirksversammlung war auch eine Gelegenheit für die Teilnehmenden, von der Arbeit in ihren Orten zu berichten. Mit dabei waren auch der Bürgermeister von St. Martin, Dominik Alber, und die Vizebürgermeisterin von St. Leonhard, Magdalena Haller. Die beiden Gemeinden sind dabei, eine gemeinsame digitale historische Datenbank aufzubauen, die bald online gehen soll. <BR \/><BR \/>Infos unter <a href="https:\/\/chronik.passeier.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/chronik.passeier.it\/<\/a>