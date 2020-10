350 Neuinfektionen bei 2528 Abstrichen – 2 Todesfälle

Bisher wurden insgesamt 230.235 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 118.867 Personen stammen.Auf den Normalstationen im Krankenhaus und in Privatkliniken mussten am Freitag 40 Patienten mehr untergebracht werden als noch am Vortag. Damit sind nun insgesamt über 200 Betten mit Covid-Patienten belegt. Auch die Zahl der Intensivpatienten stieg um 3 auf insgesamt 18.Untersuchte Abstriche gestern (29. Oktober): 2528Neu positiv getestete Personen: 350Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 7835Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 230.235Gesamtzahl der getesteten Personen: 118.867 (+1208)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 163In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten: 70In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 42Covid-19 -Patienten in Intensivbetreuung: 18Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19: 308 (+2)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8017 (darunter 4 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 27.541 (darunter 1529 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 35.558Geheilte Personen: 2966 (+4); zusätzlich 943 (+ 2) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden . Insgesamt: 3909 (+6)Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 314, 231 geheiltPositiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 17 (15 geheilt)

