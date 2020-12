352 Tote und 15.104 Neuinfektionen in 24 Stunden in Italien

Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 68.799. Italien ist vor Großbritannien das europäische Land mit den meisten Coronavirus-TodesopfernDie Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden betrug am Sonntag 15.104 nach 16.308 am Samstag, bei 137.420 durchgeführten Tests. 11 Prozent davon fielen positiv aus. 594.859 Personen befanden sich in Heimisolation.Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 25.364 auf 25.158, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2784 auf 2743.

apa