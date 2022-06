354 Neuinfektionen und ein Todesfall in Südtirol

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 582 PCR-Tests untersucht und dabei 10 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 344 positive Antigentests. Ein Toter ist am heutigen Mittwoch zu beklagen. Die Wocheninzidenz steigt von 159 auf 199.