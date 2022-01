358 Neuinfektionen und ein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 549 PCR-Tests untersucht und dabei 41 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 317 positive Antigentests, wie der Sanitätsbetrieb am Sonntag mitteilt. Eine Person ist an den Folgen einer Coronainfektion gestorben.