„Wir sind mittendrin in der Wetterumstellung“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Im Norden Südtirols erreichen die Temperaturen am heutigen Montag nur mehr knapp 30 Grad, im Süden geht es nochmals rauf auf bis zu 36 Grad“, so Peterlin. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/datum\/nach%20unwetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Gewitter am gestrigen Sonntag haben vor allem in Meran und Umgebung große Schäden verursacht – hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="660383" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Bereits am morgigen Dienstag gehen die Temperaturen um rund zwei Grad zurück. Deutlicher ist die Abkühlung schließlich am Mittwoch\/Donnerstag zu spüren.<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>Mit der Sonne werden die Quellwolken am heutigen <b>Montag<\/b> größer und am Nachmittag bzw. Abend bilden sich ein paar Gewitter. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von knapp 30 Grad in Sterzing bis 36 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Morgendliche Restwolken lösen sich am morgigen <b>Dienstag<\/b> auf und am Vormittag scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag entwickeln sich aus den anwachsenden Quellwolken ein paar Regenschauer oder Gewitter. Die Höchstwerte reichen von 28 Grad im Wipptal bis 35 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch<\/b> sorgt eine Kaltfront für zunehmend unbeständige Verhältnisse. Im Tagesverlauf kommt es verbreitet zu gewittrigen Regenschauern und in der Folge frischt vielerorts Nordföhn auf. Die Temperaturen gehen zurück auf maximal 32 Grad.<BR \/><BR \/>Der <b>Donnerstag<\/b> verläuft recht sonnig, morgendliche Wolken lockern bald auf. Vor allem im Norden bleibt es föhnig.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>