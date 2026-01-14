<BR \/>Er sei von dem 47-Jährigen, einem Bekannten, angerufen worden, der ihn über die Tötung informiert habe. Der Tatverdächtige zeigte sich laut Polizei kooperativ und führte die Beamten zu dem Leichnam. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet.<BR \/><BR \/>Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib\/Leben) ermittelt. Der 47-Jährige gab bei der Einvernahme an, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Er war laut Polizei umfassend geständig.