36-jähriger Mann in Kärnten erschossen

Die Tat hatte sich gegen 23.00 Uhr ereignet. Der Tatverdächtige, ein 43-jähriger Österreicher, wurde festgenommen, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.



Wie es von der Polizei weiters hieß, gab es vorerst zum Motiv und den näheren Tatumständen keine gesicherten Erkenntnisse. Diese Ermittlungen würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

apa