36-Jähriger stürzt beim Wandern in Nordtirol 100 Meter ab – tot

Der Mann brach in der Früh vom Strassberghaus aus auf. Gegen 7 Uhr telefonierte er mit seiner Lebensgefährtin. Er wollte sich auf dem Gipfel wieder bei ihr melden. Als er dies bis 11 Uhr nicht getan hatte, erstattete die Lebensgefährtin Anzeige.



Die Polizei startete eine Suche per Hubschrauber. Dabei wurde die Leiche des Wanderers in einer Steilrinne entdeckt. Der Tote wurde vom Hubschrauber geborgen.

apa