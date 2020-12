364 Neuinfektionen und 17 Todesfälle

Bisher (Stand 11. Dezember) wurden insgesamt 330.925 PCR-Abstriche untersucht, die von 154.084 Personen stammen, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Freitagvormittag mitteilt.242 Covid-19-Erkrankte sind stationär in Krankenhäusern aufgenommen, weitere 27 in intensivmedizinischer Betreuung. In Privatkliniken befinden sich 141 Patienten.PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (10. Dezember): 2142Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 252Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 26.283Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 330.925Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 154.084 (+414)Antigentests:Durchgeführte Antigentests gestern: 2172Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 112Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 242In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten: 141In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 45 (28 in Gossensaß, 17 in Sarns)Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 27Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 629 (+17)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 7024Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 58.171Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 65.195Geheilte Personen: 15.003 (+305); zusätzlich 1443 (+11) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 16.446 (+316)Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 1218, davon 780 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 37, davon 26 geheilt. (Stand: 05.12.)

stol/lpa