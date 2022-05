368 Neuinfektionen in Südtirol – Inzidenz bleibt über 400

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 525 PCR-Tests untersucht und dabei 26 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 342 positive Antigentests, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Mittwoch meldet. Ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Die Wocheninzidenz steigt leicht von 402 auf 405.