37-Jähriger gerät in Fräse: Erheblich verletzt

Passiert ist der Arbeitsunfall um halb 10 am Vormittag: Ein 37-jähriger Einheimischer hat sich bei Arbeiten in einer Zimmerei in Pardell in Verdings erheblich verletzt.Er ist ist mit seiner Hand in eine Holzfräse geraten und hat sich dabei erheblich an der Hand verletzt.Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes Klausen leisteten Erstversorgung. Der Patient musste anschließend mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Krankenhaus Bozen gebracht werden.Im Einsatz standen die Feuerwehr Verdings, das Weiße Kreuz Klausen und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin.