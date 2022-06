37-Jähriger stürzt mit E-Bike und verletzt sich tödlich

Der 37-Jährige fuhr einem Begleiter nach, der den Unfall nicht direkt beobachtete. Ein Fußgänger entdeckte das Unfallopfer schließlich. Ein Notarzthubschrauber wurde alarmiert; die Notärztin konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde von der Bergrettung Kramsach geborgen.In der Nacht auf Samstag ist ein 29-jähriger Österreicher als Autolenker in Kühtai im Tiroler Bezirk Imst auf der L 237 in einer Kurve über den Fahrbahnrand gekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Seine beiden Mitfahrer (28 und 29) wurden verletzt in die Kliniken Innsbruck bzw. Zams gebracht.Die 3 waren auf der Heimfahrt von einem Lokalbesuch. Nachdem sich der Wagen überschlagen hatte, kam er im Straßengraben auf den Rädern zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.