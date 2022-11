37 neue Wanderleiter in Südtirol

Die Landesberufskammer der Bergführer führt das Sonderverzeichnis der Wanderleiter im Auftrag des Landes und bündelt damit alle alpinen Kompetenzen.„Die Bergführer sind die Profis beim Klettern und Führen im hochalpinen Geländer, die Führung auf Wanderungen können auch die Wanderleiterinnen und Wanderleiter übernehmen“, so Kammerpräsident Thomas Zelger. „Mit ihnen können wir den touristischen Organisationen, also Hotels und Tourismusvereinen umfassend ausgebildete Botschafter Südtirols zur Verfügung stellen, die Touristen auf Wanderungen kompetent begleiten.“Nun haben 37 weitere Kandidaten die Wanderleiter-Prüfung geschafft und können damit nicht nur ins Sonderverzeichnis der Wanderleiter eingetragen werden, sondern auch offiziell den Berufstitel führen, Wanderungen organisieren und das offiziell anerkannte Logo tragen.Die Prüfung steht dabei am Ende eines anspruchsvollen Ausbildungsweges. So umfasst die Ausbildung 240 Kursstunden mit einer breiten Themenpalette.„Ziel ist, den Absolventen umfassende Kompetenzen zu vermitteln, damit sie auch besondere Themenwanderungen anbieten können: zu Sagen und Geologie, Geschichte und Landwirtschaft“, erklärt Patrick Stuflesser, der die Wanderleiter in der Landesberufskammer vertritt und der Prüfungskommission als Präsident vorsteht. Es gehe letztendlich darum, so Stuflesser, den Gästen Natur und Kultur näherzubringen und die Wanderungen auch dadurch zum Erlebnis zu machen.Damit dieses Erlebnis rundum sorglos genossen werden kann, wird in der Ausbildung dem Bereich des Notfallmanagements ein besonderes Augenmerk geschenkt: „Neben dem Erlebnis geht es schließlich auch um ein Höchstmaß an Sicherheit in allen Situationen“, so Stuflesser.