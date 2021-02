371 Neuinfektionen – 4 Todesfälle – 36 Intensivpatienten

2409 PCR-Abstriche wurden in den vergangenen 24 Stunden auf das Coronavirus untersucht, dabei wurden 239 Neuinfektionen festgestellt. Zudem wurden bei 12.016 Antigen-Schnelltests 132 Personen positiv getestet.213 Covid-Patienten sind stationär in den Krankenhäusern aufgenommen. Weitere 36 Personen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, zusätzlich werden 3 Intensivpatienten im Bundesland Tirol behandelt.In Privatkliniken befinden sich 161 Patienten.4 mit dem Virus infizierte Personen starben in den vergangenen 24 Stunden.Bisher (Stand 27. Februar) wurden insgesamt 490.556 Abstriche untersucht, die von 196.482 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (26. Februar): 2409Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 239Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 42.793Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 490.556Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 196.482 (+490)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 795.064Gesamtzahl der positiven Antigentests: 22.385Durchgeführte Antigentests gestern: 12.016Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 132Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 213In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 161In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 69 (69 in Gossensaß, 0 in Sarns)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 36 (davon 32 als ICU-Covid klassifiziert, zusätzlich 3 Patientinnen/Patienten in Intensivbetreuung Ausland)Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1026 (+4)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 990Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 111.818Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 121.808Geheilte Personen: mit PCR Test 30.450 (+298) zusätzlich 1685 (+2) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 12.343 (+0)Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 1846, davon 1408 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 53, davon 40 geheilt. (Stand: 10.02.2021)

