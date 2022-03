371 Neuinfektionen in Südtirol – ein Intensivpatient – ein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 343 PCR-Tests untersucht und dabei 7 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 364 positive Antigentests. Auf den Intensivstationen liegt ein Corona-Patient. Zudem muss in Südtirol ein weiterer Corona-Todesfall beklagt werden. Insgesamt starben in Südtirol bislang 1428 an einer Corona-Infektion.