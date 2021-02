374 Neuinfektionen – 38 Intensivpatienten – 7 Todesfälle

1686 PCR-Abstriche wurden in den vergangenen 24 Stunden auf das Coronavirus untersucht, dabei wurden 114 Neuinfektionen festgestellt. Zudem wurden bei 15.183 Antigen-Schnelltests 260 Personen positiv getestet.246 Covid-Patienten sind stationär in den Krankenhäusern aufgenommen. Weitere 38 Personen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, zusätzlich werden 3 Intensivpatienten im Bundesland Tirol behandelt.In Privatkliniken befinden sich 163 Patienten.7 mit dem Virus infizierte Personen starben in den vergangenen 24 Stunden. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesopfer in Südtirol auf über 1000.Am Dienstagvormittag wurden 4 neue Fälle der südafrikanischen Virusmutation in Südtirol gemeldet. STOL hat berichtet. Bisher (23. Februar) wurden insgesamt 480.955 Abstriche untersucht, die von 194.606 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (22. Februar): 1686Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 114Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 41.927Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 480.955Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 194.606 (+328)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 743.331Gesamtzahl der positiven Antigentests: 21.820Durchgeführte Antigentests gestern: 15.183Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 260Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 246In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 163In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 54 (49 in Gossensaß, 0 in Sarns)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 38 (davon 33 als ICU-Covid klassifiziert, zusätzlich 3 Patienten in Intensivbetreuung im Ausland)Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19: 1006 (+13; davon 6 bereits im Dezember/Jänner Verstorbene, die nach einer Überprüfung hinzugefügt wurden)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 11.351Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 108.838Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 120.189Geheilte Personen: mit PCR Test 28.963 (+168) zusätzlich 1668 (+0) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 12.343 (+0)Geheilte insgesamt (PCR & Antigen): 58.514Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 1.846, davon 1.408 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 53, davon 40 geheilt. (Stand: 10.02.2021)

stol/sabes