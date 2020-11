375 Neuinfektionen und 5 Todesfälle

Bisher (10. November) wurden insgesamt 260.395 Abstriche untersucht, die von 132.488 Personen stammen.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfälle sind laut veröffentlichten Zahlen des Südtiroler Sanitätsbetriebes momentan 8663 der in Südtirol positiv getesteten Personen aktiv mit dem Virus infiziert.5 mit dem Coronavirus infizierte Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden.37 Personen befinden sich in Intensivbetreuung.Untersuchte Abstriche gestern (09. November): 1853Neu positiv getestete Personen: 375Gesamtzahl mittels PCR-Test positiv getestete Personen: 14.084Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 260.395Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 132.488 (+792)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 331In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten: 96In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 113 (91 in Gossensaß, 22 in Sarns)Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 37Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 350 (+5)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8.144 (darunter 16 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 35.880 (darunter 1544 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 44.024Geheilte Personen: 5071 (+121); zusätzlich 1072 (+9) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 6.143 (+130)Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 368, 231 geheiltPositiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 21 (15 geheilt)

stol