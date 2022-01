3769 Neuinfektionen, 118 Covid-Patienten in den Spitälern

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 978 PCR-Tests untersucht und dabei 165 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 3604 positive Antigentests. 14 Personen befinden sich auf der Intensivstation – 2 weniger als am Montag. Die Normalstationen registrieren einen neuen Höchststand: 118 Patienten – 10 mehr als noch am Montag. Eine weitere Verstorbene ist zu beklagen.