Die aktuelle Hitzewelle bestimmt weiterhin das Wettergeschehen in Südtirol und weiten Teilen Italiens. Noch ist der Höhepunkt nicht erreicht: In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen weiter nach oben, bevor sich ab der kommenden Woche eine leichte Entspannung abzeichnet.<BR \/><BR \/>Darauf weist der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, hin. Demnach werden die höchsten Temperaturen am Sonntag und Montag erwartet. Dann sind in Südtirol Höchstwerte von 37 Grad möglich, örtlich könnten sogar 38 Grad erreicht werden.<BR \/><BR \/>„Der Höhepunkt steht uns noch bevor, aber ein Ende ist nun auch in Sicht“, so Peterlin. Am Sonntag und Montag erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt.<BR \/><BR \/>Ab Dienstag soll die heiße Subtropenluft allmählich von etwas kühlerer Atlantikluft verdrängt werden. Damit dürfte die außergewöhnliche Hitze zumindest etwas abgeschwächt werden.<h3>\r\nBadeseen werden immer wärmer<\/h3>Die anhaltende Hitze macht sich inzwischen auch bei den Wassertemperaturen bemerkbar. Die über Europa liegende Hitzeglocke sorgt dafür, dass sich die Badeseen im Land zunehmend aufheizen.<BR \/>Selbst das „kühle Nass“ sei derzeit nicht mehr wirklich kühl, so Peterlin. Besonders deutlich zeigt sich dies am Kalterer See, dem wärmsten Badesee Südtirols. Dort wurden aktuell bereits Wassertemperaturen von 28 Grad gemessen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327758_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSo entwickelt sich das Wetter<\/h3>Am heutigen Donnerstag bleibt es sonnig und sehr heiß. Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte von rund 36 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am morgigen Freitag dominiert sonniges Wetter. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter leicht an, an der Hitze ändert sich jedoch wenig.<BR \/><h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Der Samstag bringt kaum Veränderungen. Viel Sonnenschein und weiterhin deutlich überdurchschnittliche Temperaturen prägen das Wettergeschehen.<BR \/><BR \/>Am Sonntag setzt sich das sonnige und heiße Wetter fort. Im Laufe des Nachmittags sind vereinzelt Hitzegewitter möglich. Gleichzeitig steigen die Temperaturen nochmals leicht an und erreichen ihren Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>