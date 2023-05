3808 Freiwillige leisten knapp 950.000 ehrenamtliche Stunden

Initiative „Botschafter der Nachhaltig“

Besonders stolz zeigte sie sich über die 3808 Freiwilligen, die knapp 950.000 ehrenamtliche Stunden geleistet haben, was 54,6 Prozent aller im Verein verzeichneten Arbeitsstunden entspricht.Müsste man diese freiwillig geleisteten Stunden bezahlen, würden Kosten in Höhe von fast 18 Millionen Euro anfallen. Aber auch andere beeindruckende Zahlen zum vergangenen Jahr wurden vorgelegt: 65.747 Rettungseinsätze, 117.971 Krankentransporte, mehr als sieben Millionen zurückgelegte Kilometer, 7641 Teilnehmer an Erste-Hilfe-Kursen, 580 Sanitätsdienste bei Veranstaltungen, fast 95.000 absolvierte Ausbildungsstunden seitens der Helfer, 3344 Einsätze der Pistenrettung und auch andere Eckdaten wurden im Jahrbuch 2022 verewigt. Sichtlich zufrieden zeigte sich Siri auch mit den über 900 Jugendlichen in der Weiß-Kreuz-Jugend, die heuer ihren 25. Geburtstag feiert, und die fast 135.000 Fördermitglieder.„Jeder vierte Südtiroler ist Fördermitglied des Weißen Kreuzes, was uns einerseits beweist, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, und andererseits die Richtung vorgibt, mit demselben Engagement in die Zukunft zu gehen“, betonte die Präsidentin des mit Abstand mitgliederstärksten Vereins im Land.Direktor Ivo Bonamico betonte, dass das Weiße Kreuz zu den attraktiven und größten Arbeitgebern im Land gehöre - mit im vergangenen Jahr knapp 500 Angestellten, zugleich lobte er das Engagement des Ehrenamts. „Dank unserer Netzwerkpartner im In- und Ausland und der großen Unterstützung unserer Bevölkerung war es uns möglich, Hilfsprojekte zu starten“, sagte Direktor. „Ich denke an die vom Krieg gezeichnete Bevölkerung in der Ukraine, aber auch an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Dafür möchte ich nochmals herzlich danken.“Auch andere Themen kamen zur Sprache – wie etwa die Wichtigkeit der First Responder in der Peripherie und die Reform des Dritten Sektors, der sich der Verein mit der Gründung eines Sozialunternehmens gestellt hat. Gleichzeitig kündigte Vizepräsident Alexander Schmid an, dass das Weiße Kreuz dank einer geplanten Initiative „Botschafter der Nachhaltig“ im Land werden wolle. Mit Genugtuung stellte der Verein in diesem Zusammenhang das erste E-Notarzteinsatzfahrzeug vor, das in Südtirol im Zuge einer ausgedehnten Testphase zum Einsatz kommen werde.Bei der Versammlung zugegen waren unter anderem Vertreter der Landesregierung mit Landeshauptmann Arno Kompatscher an der Spitze, Sanitätsgeneraldirektor Florian Zerzer und Vertreter verschiedener Blaulichtorganisationen. Die Redner lobten unisono das Engagement des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz.Bei der Versammlung gab es auch Wahlen: Die in den Vorstand kooptierten Sandro Gallonetto und Thomas Wiedmer wurden bestätigt und sind damit nun vollwertige Mitglieder des Gremiums. Im nächsten Jahr, also 2024, fallen wieder periodische Neuwahlen an.