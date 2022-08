385 Neuinfektionen – Wocheninzidenz sinkt weiter

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 233 PCR-Tests untersucht und dabei 28 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 357 positive Antigentests. Nach 4 Todesopfern in 4 Tagen ist nun erstmals wieder kein Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Die Wocheninzidenz sinkt von 520 auf 509.