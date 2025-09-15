In der Nacht auf Montag soll eine 39-jährige Frau aus Bozen eine Tür des Bozner Krankenhauses aufgebrochen, und sich so gewaltsam Zutritt verschafft haben.<BR \/><BR \/>Anschließend habe sie randaliert und sowohl einige Möbel als auch einen Computer an der Rezeption beschädigt haben.<BR \/><BR \/>Die diensthabenden Sicherheitskräfte hätten zunächst versucht, die Frau zu beruhigen. Doch sie sei zunehmend aggressiver geworden, sodass sie schließlich eine Gefahr für die Anwesenden dargestellt hätte. <h3>\r\nSoll Carabinieri-Beamte angegriffen haben<\/h3>Daraufhin verständigten die Wachleute die Carabinieri. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll die Frau sowohl medizinische Hilfe als auch die Angabe ihrer Personalien verweigert haben. <BR \/><BR \/>Laut Aussendung der Carabinieri stieß sie einen Beamten, versuchte einen weiteren in den Arm zu beißen und wollte fliehen. Die Polizisten konnten sie jedoch sofort überwältigen und festnehmen.<BR \/><BR \/>Die 39-Jährige wurde festgenommen. Ihr werden Widerstand gegen Amtspersonen, Sachbeschädigung sowie die Verweigerung der Angabe ihrer Personalien vorgeworfen.