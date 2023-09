39-jähriger Bozner im Gardasee ertrunken

Nachdem sie nichts mehr gehört hatten, schlugen die Angehörigen am Donnerstagabend Alarm. Die Rettungskräfte starteten daraufhin eine große Suchaktion.Erst am heutigen Sonntag konnte der Gesuchte dann gefunden werden – leblos in über 60 Meter Tiefe am Gardasee in der Gemeinde Brenzone unweit von Malcesine.Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.Es ist wahrscheinlich, dass die zuständige Veroneser Staatsanwaltschaft eine Autopsie anordnen wird, um die Todesursache des 39-Jährigen abklären zu lassen.