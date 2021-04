390 Tote und 12.074 Neuinfizierte in Italien

3,89 Millionen Menschen wurden seit Beginn der Epidemie im Februar 2020 positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten sank am Dienstag von 23.742 auf 23.255. Auf den Intensivstationen lagen in ganz Italien 3151 Personen, 93 weniger als am Vortag.294.045 Testabstriche wurden am Montag abgenommen, 4,1 Prozent fielen positiv aus.Reisefreiheit zwischen Regionen mit niedrigen Corona-Infektionszahlen soll wieder erlaubt werden. Die Regierung denkt an einen „grünen Pass“ nach europäischem Vorbild für Reisen zwischen den Regionen Italiens.

apa/stol