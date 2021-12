395 Neuinfektionen – 117 Personen im Spital, 18 davon Intensiv – 3 Tote

In den letzten 24 Stunden wurden 803 PCR-Tests untersucht und dabei 61 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 334 positive Antigentests. In den Krankenhäusern müssen 117 Personen behandelt werden, 18 davon intensivmedizinisch. 3 Menschen starben mit oder an Covid-19.