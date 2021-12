Corona fordert erneut 2 Todesfälle in Südtirol – 396 Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 2099 PCR-Tests untersucht und dabei 179 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 217 positive Antigentests, wie der Sanitätsbetrieb am Freitag mitteilt. 104 Personen werden im Krankenhaus behandelt, 20 davon intensivmedizinisch. Es gibt 2 weitere Corona-Todesopfer zu beklagen