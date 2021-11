399 Neuinfektionen – 8 Intensivpatienten – ein Todesfall

Untersuchte Abstriche gestern (19.11.): 2123Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 399Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 86.178Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 703.478Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 254.823 (+640)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.310.614Durchgeführte Antigentests gestern: 9616Nasenflügeltests, Stand 19.11.: 1.081.658 Tests gesamt, 2355 positive Ergebnisse, davon 1462 bestätigt, 412 PCR-negativ, 481 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.Anzahl der positiv Getesteten vom 19.11.2021 nach Altersgruppen:0-9: 43 Personen = 11 Prozent10-19: 74 Personen = 19 Prozent20-29: 44 Personen = 11 Prozent30-39: 52 Personen = 13 Prozent40-49: 57 Personen = 14 Prozent50-59: 62 Personen = 16 Prozent60-69: 31 Personen = 8 Prozent70-79: 17 Personen = 4 Prozent80-89: 15 Personen = 4 Prozent90-99: 3 Personen = 1 Prozent100+: 1 Personen = 0 ProzentGesamt: 399 Personen = 100 ProzentAuf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 77Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 59 (Stand 19.11. 17:30 Uhr)In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 2Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 8Verstorbenen: 1226 (+1)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8081Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 153.881Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 161.962Geheilte Personen insgesamt: 80.913 (+180)Gesamtzahl positiv getestete Schülerinnen und Schüler: 201Gesamtzahl positiv getestetes Schulpersonal: 21Anzahl Klassen, die nicht in Quarantäne versetzt worden sind (nur ein positiver bestätigter Fall pro Klasse und Teilnahme an den Nasenflügeltests): 65Anzahl Klassen, die in Quarantäne versetzt worden sind mit zwei oder mehr positiven bestätigten Fällen (mit Teilnahme an den Nasenflügeltests) oder mit einem bestätigten Fall (bei Nicht-Teilnahme an den Nasenflügeltests): 46

