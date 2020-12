3D-Drucker für die Mittelschule Sarntal

Der neue 3D-Drucker eröffnet den Mittelschülern im Sarntal neue Perspektiven. In verschieden Fächern können damit Inhalte und Kompetenzen auf sehr praktische und plastische Art und Weise näher gebracht werden. Der dreidimensionale Ausdruck bestimmter Gegenstände ist dabeinur das Ergebnis der Auseinandersetzung mit diversen Lerninhalten. „Selbstständiges Überlegen, Problemlösen und Erarbeiten eines eigenen Projekts können Schülern motivieren, sich mit Themen auseinanderzusetzen und selbst an der Welt gestalterisch teilzunehmen“, meint Erwin Rauch. Der Juniorprofessor für Produktionssysteme und Fertigungstechnologien an der Freien Universität Bozen arbeitet bereits viel mit Oberschulen zusammen.Auch den Mittelschülern und den Lehrpersonen seiner Heimatgemeinde möchte er mit diesem Geschenk die Möglichkeit geben, an neuen technischen Entwicklungen aktiv teilzunehmen. Die Schüler sollen keine Experten werden. Aber Matthias Rainer, Techniklehrer an der Mittelschule und auch als Architekt tätig, ist überzeugt: „Nicht nur im Technik- oder Kunstunterricht ergeben sich neue Gestaltungsmöglichkeiten. Den Schülern eröffnet sich durch die Beschäftigung mit dem 3D-Drucker im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Dimension, etwa bei der Auseinandersetzung mit geometrischen Formen oder mit menschlichen Organen im Naturkundeunterricht.“Die Schule freut sich jedenfalls auf neue Herausforderungen jenseits der Widrigkeiten des heurigen Schuljahres.

stol