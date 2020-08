4 Alko-Lenker ertappt

Bei den Kontrollen am Wochenende wurden insgesamt 118 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung registriert, 11 Personen wurde der Führerschein abgenommen und insgesamt wurden 354 Führerscheinpunkte abgezogen.Unter anderem 4 alkoholsierte Lenker gingen der Polizei ins Netz. Auf der Ahrntaler Straße ertappten die Ordnungshüter gegen 22 Uhr einen Lenker mit über 1,4 Promille an. Keine 2 Stunden später hielt die Straßenpolizei im Ahrntal einen weiteren Lenker an. Die Alkoholkontrolle ergab rund 1,7 Promille. Die alkoholisierte Person war zudem ohne Führerschein unterwegs.Am Samstag gegen 5 Uhr morgens eilte die Polizei zu einem Unfall bei der Autobahneinfahrt von Bozen Süd. Der 21-jährige Lenker des Unfallwagens aus Italien stand neben seinen Auto und war im offenbar verwirrten Zustand. Der Alkoholtest ergab über 1,3 Promille.In der Nacht auf Sonntag kontrollierten die Ordnungshüter in Bozen einen 26-Jährigen aus Moldawien, der mit einem Motorrad unterwegs war. Er hatte jedoch nur einen Probeführerschein, den sogenannten „foglio rosa“. Da der Mann über 0,5 Promille intus hatte, wurde seine Fahrerlaubnis eingezogen.Zudem führten die Staatspolizisten am Wochenende zahlreiche Kontrollen auf den Passstraßen durch. 64 Fahrzeuge wurden dabei kontrolliert und 9 Verstöße festgestellt.

