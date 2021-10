4 Feuerwehren löschen Buschbrand oberhalb von Hafling

Das Feuer ist am Sonntag um die Mittagszeit ausgebrochen: Gegen 12.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Hafling und Vöran alarmiert, weil oberhalb von Hafling ein Buschbrand ausgebrochen war.Nach ersten Informationen hatte sich das Feuer oberhalb der Meraner Hütte in Richtung „Kreuzjöchl“ (Meran 2000) entwickelt.Gegen 13 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Obermais und Labers für die Löscharbeiten hinzugezogen.Laut Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Hafling ist die Situation unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.

